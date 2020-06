DRONE VOLT : les actionnaires historiques se renforcent de nouveau

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce le succès d’un nouveau financement par voie d’augmentation de capital réservée pour un total de 1,11 million d'euros. Ce financement a donné lieu à l’émission de 14,072 millions d'actions ordinaires nouvelles émises à un prix de souscription de 0,079 euro, correspondant à une décote inférieure à 6% par rapport au cours de clôture de l’action lors de la séance de Bourse du 15 juin.Cette opération est la troisième par laquelle les actionnaires historiques se renforcent depuis le début de l'année, à un prix de souscription à chaque fois plus élevé par rapport à la précédente. Elle a pour objectif de consolider la trésorerie du Groupe, au moment où l'activité repart, sans avoir recours à des financements plus dilutifs.Un actionnaire détenant 1% du capital détient 0,90% à l'issue de cette émission." Après trois mois au ralenti, l'activité de Drone Volt se reprend petit à petit. " se réjouit Olivier Gualdoni, PDG de Drone Volt. " Les dernières opérations auront permis au groupe de se renforcer financièrement pour pouvoir se concentrer sur la reprise de l'activité qui s'annonce d'autant plus prometteuse que le groupe n'a subi aucune annulation de commandes durant cette période. "