Communiqué de presse

DRONE VOLT

livre des masques de protection

dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19

Villepinte, le 5 mai 2020

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce avoir commandé, reçu et livré des masques de protection à des entreprises industrielles et des collectivités locales françaises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

DRONE VOLT a mis au service de la collectivité l'expérience et le réseau de près de 30 ans de son management en Asie, pour commander, acheminer et livrer des masques chirurgicaux et N95

équivalent FFP2 - à des entreprises industrielles et collectivités locales sur tout le territoire. Les premières livraisons ont eu lieu la semaine dernière et d'autres vont suivre régulièrement chaque semaine.

Pour contribuer à la lutte contre la pandémie mondiale, DRONE VOLT limite volontairement sa marge.

DRONE VOLT est aujourd'hui en mesure de fournir des quantités importantes de masques » se réjouit Olivier GUALDONI, PDG du Groupe. « Les demandes des acteurs publiques et privés sont de plus en plus importantes et le Groupe se mobilise pour y répondre le plus rapidement possible. »

