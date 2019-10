Communiqué de presse

DRONE VOLT

livre ses 4 premiers HERCULES 2 aux Etats-Unis

Villepinte, le 1er octobre 2019

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce les premières livraisons de son drone HERCULES 2 aux Etats- Unis.

Au moment où des Sénateurs américains font pression pour interdire l'achat de drones venant de pays constituant « une menace sur la sécurité nationale », le groupe DRONE VOLT prouve sa capacité à tirer avantage de ce contexte et annonce les quatre premières livraisons de son mini- drone HERCULES 2 à son partenaire américain METATRON.

Drone de 2 kg capable de voler à plus de 90 km/h et fabriqué en grande partie en impression 3D, l'HERCULES 2 est destiné aux missions de reconnaissance avec des applications très larges dans les secteurs de la défense, de la construction, de l'inspection et de la sécurité.

Le groupe DRONE VOLT a beaucoup d'ambition pour son dernier-né . » déclare Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « L'HERCULES 2 répond parfaitement aux attentes des marchés de la défense et de l'inspection en particulier alors que le contexte géopolitique actuel devrait nous ouvrir des marchés importants à l'export. »

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019, le 16 octobre 2019

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2018 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :