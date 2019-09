DRONE VOLT : nouvelle commande gouvernementale en vue pour l'Heliplane

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Drone Volt est en passe de finaliser une commande de la dernière version d’Heliplane auprès d’une agence gouvernementale. " Cette commande porterait sur un montant supérieur à 200 000 euros et pourrait déboucher sur d’autres commandes encore plus significatives ", a souligné l'expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels.L'Heliplane est un drone de type VTOL – Vertical Take Off and Landing – capable de décoller et se poser comme un hélicoptère et ne nécessitant donc pas de piste de décollage et d'atterrissage." L'Heliplane autorise des vols autonomes longue distance permettant de réaliser des missions de surveillance ou de livraison qui correspondent aux besoins de nombreux clients et prospects, " a déclaré Olivier Gualdoni, PDG du groupe.