Drone Volt, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, annonce la nouvelle livraison d’un drone Hercules 10 aux Etats-Unis, à un groupement de producteurs américains d'énergie soutenu par l'une des plus grandes institutions financières du pays. Dans un premier temps, le drone sera destiné à la formation de pilotes pour l’inspection de lignes haute tension. Un programme d’achat portant sur plusieurs dizaines d’Hercules 10 pourrait suivre dans les mois qui viennent." Le marché des producteurs d'énergie américain est stratégique pour Drone Volt " déclare Olivier Gualdoni, PDG de Drone Volt. " Le réseau de ligne à haute tension, long de plus de 300 000 km, est vieillissant, parfois vétuste, et nécessite de procéder à des inspections de plus en plus fréquentes et de plus en plus approfondies. "