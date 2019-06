DRONE VOLT : nouvelles livraisons aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Drone Volt a livré deux drones Hercules 5 à une agence gouvernementale américaine. Ces deux drones, conçus dans sa "Factory" de Villepinte, seront utilisés pour réaliser des missions de surveillance. Pour l'essentiel, ces solutions sont destinées à des missions d'observation qui peuvent être très larges : manifestations, incendie, surveillance aux abords des stades, etc. Elles sont ainsi très demandées par les forces de police, les armées et les pompiers." Nous avons de grandes ambitions sur le marché américain ", déclare le PDG du groupe, Olivier Gualdoni." La qualité de nos solutions et la probable pénurie à venir des produits fabriqués en Chine nous ouvrent des perspectives très favorables. Nous offrons également une parfaite confidentialité des données collectées par nos drones qui est un argument majeur pour les agences gouvernementales comme pour les compagnies privées".