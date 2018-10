Press Release

DRONE VOLT

Part à la conquête de l'Afrique du Sud

Villepinte, le 10 octobre 2018

DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, s'implante en Afrique du sud aux côtés de l'un de ces distributeurs - partenaires bénéficiant d'une forte influence sur l'Afrique sub-saharienne.

Cette annonce a été faite à l'occasion de la 8ème édition du salon Africa Aerospace and Defence (AAD 2018) qui s'est tenue du 19 au 23 septembre sur la base aérienne de Waterkloof au pied des collines de Pretoria.

L'Afrique, qui affiche parmi les plus forts taux de croissance au monde, est un territoire de prédilection pour

DRONE VOLT et ses solutions en matière de sécurité et de surveillance. C'est dans cet esprit que les partenaires ont décidé de créer un showroom, un centre de formation DRONE VOLT ACADEMY et un centre de maintenance. L'offre complète du Groupe, associant drones innovants et services à valeur ajoutée, sera ainsi pleinement déployée.

Avec 55 millions d'habitants et un PIB de 370 milliards de dollars, l'Afrique du Sud est le deuxième pays le plus riche du continent. Surtout, le pays offre de très belles opportunités commerciales pour DRONE VOLT dans les secteurs stratégiques de la sécurité et de la surveillance, aussi bien en milieu urbain que sur les sites miniers.

DRONE VOLT estime que cette association contribuera rapidement à la croissance déjà vive de ses ventes à l'international qui représente, à fin juin 2018, 61% des facturations totales du Groupe.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018, semaine du 15 octobre 2018

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-

Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère de la Défense, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :