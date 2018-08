DRONE VOLT

poursuit sa conquête de l'Asie

Villepinte, le 09 août 2018

DRONE VOLT, constructeur aéronautique français, spécialisé en drones civils professionnels annonce la signature d'un contrat avec Electricity of Vietnam (EVN), le plus important fournisseur d'énergie du pays, à nouveau grâce à sa filiale AERIALTRONICS, reprise et remise sur pied en moins d'un an.

EVN a donné son accord pour investir dans un système d'ALTURA ZENITH équipé de caméra PENSAR, doté d'intelligence artificielle, afin de contrôler et de protéger des équipements et des dispositifs tels que les transformateurs, les disjoncteurs, les condensateurs, et les équipements de télécommunication.

Ce contrat pourrait ainsi être un préalable à la constitution d'une flotte nationale, indispensable notamment pour surveiller un réseau électrique long de près de 20.000 km.

DRONE VOLT, par ses récents succès en Indonésie, en Thaïlande, et aujourd'hui au Vietnam s'est constitué une très forte réputation en Asie du Sud Est. Celle-ci pourrait encore s'accroître en raison des négociations avancées que le groupe mène avec de nouveaux clients notamment aux Philippines, en Malaisie, ou à Singapour.

DRONE VOLT concrétise une nouvelle fois l'une des 65 négociations annoncées en mars dernier.

Et Olivier Gualdoni d'ajouter : « Le Vietnam est un pays de près de 95 M d'habitants qui bénéficie d'une croissance de près de 6% par an. Une fois de plus, les équipes et la technologie de DRONE

VOLT se sont imposées face aux concurrents et permettent au groupe de s'ouvrir à un énorme marché ».

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le

Ministère de la Défense, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens

(GTA), des agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

