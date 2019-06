DRONE VOLT : présente sa solution PENSAR SDK

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la sortie de sa toute nouvelle solution complète professionnelle PENSAR SDK - Software Development Kit - qui permet de développer et d’exécuter des applications d’intelligence artificielle personnalisées sur des appareils mobiles ou embarqués avec un traitement des données en temps réel.Le dispositif, qui comprend une caméra PENSAR couplée au SDK, facilite pour les développeurs la création et le déploiement d'applications d'intelligence artificielle sur mesure pour la vision par ordinateur.Selon le groupe, un développement qui prendrait plusieurs mois habituellement est maintenant réalisable en quelques jours seulement. Il permet en outre de n'avoir aucune dépendance au Cloud grâce à la puissance de calcul qui se trouve à l'intérieur de la caméra, ni aucune latence en raison du traitement qui se fait en temps réel directement de la caméra." C'est une nouvelle ère qui s'ouvre au groupe Drone Volt, avec la sortie de la PENSAR SDK qui nous positionne encore plus comme un expert de l'intelligence artificielle ", déclare Olivier Gualdoni, PDG de Drone Volt. " Les marques d'intérêt affluent de la part de nombreux industriels, de toute taille, et nous rendent très confiants sur notre activité à venir. "