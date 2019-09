DRONE VOLT : redressement des résultats au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Drone Volt a essuyé au premier semestre une perte nette de 1,44 million d’euros contre une perte de 1,59 million d’euros, un an auparavant. L’expert en intelligence artificielle embarquée et le constructeur de drones civils professionnels a vu son Ebitda passer de -1,5 million à -1,1 millions d’euros, soit une amélioration de plus de 25%." Le plan d'optimisation des charges annoncé en début d'année a bien été lancé et produit ses premiers effets, notamment par la réduction des frais de représentation en France et à l'étranger ", a précisé Drone Volt. Son impact positif sur les charges devrait être beaucoup plus sensible au second semestre.Au 30 juin 2019, la société dispose de 9,1 millions d'euros de fonds propres contre 7,9 millions au 31 décembre 2018. La trésorerie disponible est de 0,5 million d'euros. Les dettes financières du groupe se composent de 2 millions d'euros d'obligations convertibles, de 0,8 million de prêts moyen terme accordés par Bpifrance, de 0,6 million au titre de la norme IFRS 16 et de 0,4 million d'emprunts divers.Drone Volt a confirmé son ambition de réaliser une croissance de plus de 25% de son chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice 2019. Cette croissance sera tirée par les solutions construites par Drone Volt autour de ses offres d'intelligence artificielle embarquée. La marge brute devrait également continuer à progresser en 2019 et permettre au groupe d'approcher l'équilibre opérationnel.