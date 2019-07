DRONE VOLT : remporte un beau contrat en Belgique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Drone Volt a remporté un important contrat de vente de matériels et de prestations de services en Belgique. La commande globale pourrait dépasser les 200 000 euros de matériels à livrer dans les prochaines semaines, et les 300 000 euros de prestations de services sur les 12 prochains mois. " La surveillance d'infrastructures et de zones sensibles est un secteur stratégique pour Drone Volt " déclare Olivier Gualdoni, PDG de Drone Volt".Cette nouvelle commande porte sur un montant significatif et démontre l'exécution progressive du pipeline de plus de 50 négociations que le groupe avait présenté en début d'année, et qui continue de s'enrichir. "