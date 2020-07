Drone Volt : Fort impact de la crise sanitaire au 1er semestre 2020 avant un rebond engagé dès le 3ème trimestre

Activité ralentie puis arrêtée durant près de 50% du semestre par la crise sanitaire ;

Plusieurs commandes significatives enregistrées en juillet confortant la perspective d'un rebond dès le 3 ème trimestre ;

Sécurisation des ressources financières pour accompagner la reprise ;

Pipeline commercial toujours supérieur à 15 millions d'euros.

Villepinte, le 22 juillet 2020

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente son activité du 1er semestre 2020.

Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT, déclare : « Comme anticipé, le ralentissement puis l'arrêt total de l'activité durant la période de confinement a pesé sur nos ventes du 1er semestre. Mais le Groupe enregistre, depuis plusieurs semaines, une reprise de sa dynamique commerciale, aussi bien en Europe, qu'au Moyen-Orient et aux Etats-Unis, avec des commandes significatives et des perspectives encourageantes. Ceci nous permet d'anticiper sereinement un rebond des ventes dès le 3ème trimestre et de confirmer notre potentiel commercial à moyen terme. »

Données non auditées en keuros – Normes IFRS S1 2019 S1 2020 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 410 701 -50% dont Marques Tiers 2 114 1 270 -40% TOTAL 3 524 1 972 -44% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 713 356 -54% dont Marques Tiers 517 209 -50% TOTAL 1 230 565 -60% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 51% 51% - dont Marques Tiers 24% 16% -8 points TOTAL 35% 29% -6 points

DRONE VOLT FACTORY à l'arrêt entre mi-mars et mi-mai

L'activité industrielle et commerciale de DRONE VOLT a été totalement arrêtée pendant toute la période de confinement afin d'assurer la sécurité des collaborateurs. Cet arrêt est intervenu après un fort ralentissement au 1er trimestre lié aux difficultés d'approvisionnement en composants électroniques en provenance d'Asie en raison du début de la pandémie.

Ainsi, au cours du 2ème trimestre, DRONE VOLT FACTORY a fabriqué, livré et facturé seulement 1 drone HERCULES et ALTURA ZENITH, portant le total sur le semestre à 13 unités et 1 caméra intelligente PENSAR.

Les activités à forte valeur ajoutée (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) ont ainsi naturellement reculé de 50% par rapport à la même période de 2019. En revanche, le taux de marge de ces activités est resté exemplaire à 51% du chiffre d'affaires.

La distribution de Marques Tiers, également pénalisée par les difficultés d'approvisionnement puis de livraison, a légèrement moins reculé en raison de la mise en place d'une activité temporaire de vente de masques de protection (cf. communiqué de presse du 5 mai 2020). Cette activité, faiblement margée pour participer à l'effort national de lutte contre le Covid-19, a pesé sur la marge brute du pôle Distribution qui ressort à 16% du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2020 ressort ainsi à 1,972 million d'euros contre 3,524 millions au 1er semestre 2019. La marge brute consolidée ressort à 29% du chiffre d'affaires contre 35% un an plus tôt.

Renforcement de la trésorerie

Dans ce contexte, DRONE VOLT a pris plusieurs mesures visant à sécuriser son horizon financier et à se doter des moyens nécessaires pour tirer pleinement profit de la reprise d'activité.

Le Groupe a ainsi :

Réalisé plusieurs augmentations de capital, avec le soutien de ses actionnaires historiques, pour un montant total de 3,7 millions d'euros ;

Remboursé par anticipation de plus de 90% des deux ORNANE émises en 2019 ;

Sollicité et obtenu un Prêt Garanti par l'Etat (PEG) de 500 keuros auprès de son principal partenaire bancaire ;

Renégocié une ligne de financement en fonds propres qui permet désormais, en fonction des besoins de la société, de mobiliser 200 keuros tous les 10 jours.

Rebond d'activité dès le mois de juillet

Après une phase active de reprise de son activité commerciale en juin, DRONE VOLT tire d'ores et déjà les premiers fruits de cette politique de relance. Le Groupe a ainsi enregistré plusieurs commandes significatives en Hongrie (1 HERCULES 10, 2 HERCULES 20 et 1 ALTURA ZENITH équipé de sa caméra intelligente PENSAR), au Moyen-Orient (3 drones HERCULES 10 spray) et aux Etats-Unis (2 drones ALTURA ZENITH équipés de caméras intelligentes PENSAR). Cette dynamique devrait permettre d'enregistrer un rebond du chiffre d'affaires dès le 3ème trimestre.

Au-delà, DRONE VOLT, qui n'a enregistré aucune annulation de commandes durant la crise, reste toujours riche d'un pipeline commercial de plus de 15 millions d'euros et optimiste sur sa capacité à tirer profit du potentiel incontestable de ses solutions.

Enfin, le Groupe a finalisé la mise au point de son application vidéo de détection de port du masque de protection, dispositif indispensable qu'il tient à la disposition des pouvoir publics dans le cadre de la lutte contre une potentielle seconde vague du Covid-19. Pour mémoire, ce logiciel, basé sur un algorithme d'intelligence artificielle et distribué en mode SaaS (Software as a Service), respecte parfaitement l'anonymat des personnes (RGPD).

Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2020, le 16 septembre 2020

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lZ1yZMpml26bnW1yZsaWmmWXmppjyGjFl5Odl2lpk8qdbm9onGpknJedZm9lmWVn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64401-aldrv_ca_s1_2020_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews