Drone Volt : accélération des livraisons de drones

01/10/2018 | 18:25

Le constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels Drone Volt annonce ce lundi une 'très forte accélération' des livraisons de Drone Volt Factory, son unité de fabrication de drones.



19 drones ont en effet été produits et livrés durant le 3e trimestre 2018. C'est 13 de plus que durant la même période en 2017.



'Depuis le début de l'année, c'est un total de 44 drones et caméras intelligentes issus de la R&D Drone Volt et des ateliers de construction du Groupe qui ont été livrés, contre 32 sur les 9 mois de l'exercice 2017, confirmant la métamorphose du Groupe', annonce Drone Volt.





