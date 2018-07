Drone Volt : contrat signé aux Pays-Bas

24/07/2018 | 09:45

Drone Volt annonce la signature d'un contrat avec une agence gouvernementale néerlandaise, portant sur la fourniture de systèmes autonomes complets intégrant le drone Altura Zenith et la caméra Pensar dotée d'intelligence artificielle.



'Par ailleurs, le groupe reste en lice dans environ 60 appels d'offre ou négociations en direct avec des agences gouvernementales et des grands comptes', précise le constructeur français de drones civils professionnels.



