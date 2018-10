Drone Volt : livre son Hercules 20 en Afrique du Sud

29/10/2018 | 08:41

Drone Volt annonce la première livraison en Afrique du Sud de l'Hercules 20, son gros porteur d'une capacité de plus de 20 kg d'emport, d'une vitesse horizontale supérieure à 50 km/h et d'une grande stabilité.



'Après l'Hercules 10 et l'Altura Zenith qui ont vu leurs ventes plus que doubler sur les neuf derniers mois, l'Hercules 20 constitue un futur axe de croissance pour le groupe', affirme le constructeur en drones civils professionnels.



L'Hercules 20 offre à ses clients des possibilités accrues pour des missions de pulvérisation et de transport de matériel sur sites sensibles ou théâtres d'opérations risquées. Il devrait contribuer significativement à l'activité Factory dès 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.