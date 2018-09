Drone Volt : pertes creusées au 1er semestre

19/09/2018 | 07:44

Drone Volt publie un résultat net de -1,4 million d'euros au titre du premier semestre 2018, contre -0,6 million un an plus tôt, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de -1,7 million après -1 million au premier semestre 2017.



La société a accéléré sa mutation de distributeur à fabricant de produits technologiques à forte valeur ajoutée, ce qui a entrainé un léger repli du chiffre d'affaires (-8% à 3,6 millions d'euros), mais une progression de la marge brute (+2 points à 26,7%).



'Cette stratégie résolument offensive commence à porter ses fruits et nous sommes excités devant les très belles perspectives commerciales qui s'offrent à nous et devraient se concrétiser d'ici à la fin de l'année', affirme le PDG Olivier Gualdoni.



