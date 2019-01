Drone Volt : première commande aux Etats-Unis

10/01/2019 | 14:02

Drone Volt annonce avoir signé un contrat auprès d'une agence gouvernementale américaine pour la fourniture de deux caméras intelligentes Pensar, une commande complémentaire pour quatre autres dispositifs étant en cours de négociation.



La caméra intelligente Pensar est issue des travaux de recherche et développement d'Aerialtronics, société néerlandaise dont les actifs ont été repris par le constructeur de drones français il y a seulement un an et demi.



'Cette commande de caméras Pensar sur le marché américain est une grande première', se réjouit le PDG Olivier Gualdoni, soulignant que 'les besoins en matériel de sécurité et de surveillance de haute technologie sont immenses aux Etats-Unis'.



