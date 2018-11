Drone Volt : remporte un appel d'offres en Belgique

08/11/2018 | 11:37

Drone Volt annonce ce jour que sa filiale Drone Volt Benelux, basée à Bruxelles, a été retenue par les services de la Protection civile belge en vue de la fourniture de deux caméras Pensar.



'Pensar est une caméra de très haute technologie, dotée d'un module d'Intelligence Artificielle, qui offre des solutions révolutionnaires en matière d'inspection et de reconnaissance. D'une puissance de traitement d'1 téraFLOPS, Pensar est dotée d'un logiciel de tracking, d'une caméra zoom x30 et d'une caméra thermique. Elle offre en outre une parfaite sécurité des données sans transmission sur des serveurs tiers non contrôlés', explique Drone Volt.



Les caméras Pensar sont à l'origine développées par Aerialtronics, filiale de Drone volt reprise en liquidation il y a seulement un an.





