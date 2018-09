Drone Volt : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

19/09/2018 | 11:12

Invest Securities conserve sa recommandation 'achat' sur Drone Volt, 'au regard de la baisse récente du cours et d'un second semestre qui bénéficiera des contrats signés au premier', mais abaisse son objectif de cours de 0,83 à 0,66 euro.



'Si la marge brute du premier semestre 2018 continue de progresser, l'intégration d'Aerialtronics et les dépenses commerciales pèsent sur la rentabilité. Les efforts déployés ne porteront leurs fruits qu'à partir du second semestre', note l'analyste.



Ajoutant que la société de drones continue de faire appel au marché au fil de l'eau, le bureau d'études indique que cette publication l'incite à relever ses charges 2018-2020 (essentiellement externes), ce qui impacte ses prévisions d'EBITA.



