Drone Volt : Augmentation des moyens affectés au contrat de liquidité

DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, annonce un apport complémentaire au contrat de liquidité contracté avec la société Invest Securities d'un montant de 50 000 euros en espèces, en date du 23 juillet 2018.



Il est rappelé que lors du bilan au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



84 411 titres

22 343,85 euros



Lors de la mise en œuvre de ce contrat, la somme de 100 000 euros avait été affectée au compte de liquidité.





A propos de DRONE VOLT

Créée en 2011, DRONE VOLT implantée en France, au Canada et au Danemark, est une société spécialisée dans la conception et la commercialisation de drones civils à usage professionnel. Partenaire global, elle offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage. La jeune entreprise innovante, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros en 2015 (+105%), est leader du drone audiovisuel. Elle fournit également l'administration et les industriels pour la réalisation de prises de vue aériennes. Parmi ses clients, la société compte le CERN, FRANCE TELEVISIONS, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), SPIE, TF1, FREEWAY PROD, etc. DRONE VOLT est qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance.



Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054



Plus d'informations sur www.dronevolt.com





