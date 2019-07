Villepinte, le 2 juillet 2019

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, informe ses actionnaires qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mardi 16 juillet 2019 à 14 heures :

Reed Smith

112, avenue Kleber

75116 Paris

L'avis de convocation comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 10 juin 2019. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis.

L'avis de convocation ainsi que tous les documents et informations prévus à l'article R.225-73-1 du code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet de la société.

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et règlementaires.

Afin de favoriser la participation du plus grand nombre de ses actionnaires à cette Assemblée Générale, DRONE VOLT permet, pour la première fois, de voter à distance par Internet. La société a fait le choix de la solution VOTACCESS France qui offre un processus de vote très simple et très rapide. Un tutoriel est disponible sur le site Internet de la société.

https://www.dronevolt.com/fr/investissement-drone-volt/documents/?t=AG

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2019, le 24 juillet 2019

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones. DRONE VOLT détient également 51% d'AERIALTRONICS, société spécialisée en Intelligence Artificielle (www.aerialtronics.com) au service des agences gouvernementales.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2018.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

Information réglementée

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l′AG Communiqué intégral et original au format PDF :

