Villepinte, le 24 juin 2019

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la sortie de sa toute nouvelle solution complète professionnelle PENSAR SDK - Software Development Kit - qui permet de développer et d'exécuter des applications d'intelligence artificielle personnalisées sur des appareils mobiles ou embarqués avec un traitement des données en temps réel.

Le dispositif, qui comprend une caméra PENSAR couplée au SDK, facilite pour les développeurs la création et le déploiement d'applications d'intelligence artificielle sur mesure pour la vision par ordinateur. Un développement qui prendrait plusieurs mois habituellement est maintenant réalisable en quelques jours seulement.

Il permet en outre de n'avoir aucune dépendance au Cloud (Edge computing) grâce à la puissance de calcul qui se trouve à l'intérieur de la caméra, ni aucune latence en raison du traitement qui se fait en temps réel directement de la caméra.

La solution est désormais très facilement accessible aux grands groupes industriels, entreprises de services numériques, centres de recherche universitaires, entreprises conseils en transformation numérique, etc.

« C'est une nouvelle ère qui s'ouvre au groupe DRONE VOLT avec la sortie de la PENSAR SDK qui nous positionne encore plus comme un expert de l'intelligence artificielle » déclare Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « Les marques d'intérêt affluent de la part de nombreux industriels, de toute taille, et nous rendent très confiants sur notre activité à venir. »

Pour en savoir plus : https://pensarsdk.com

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones. DRONE VOLT détient également 51% d'AERIALTRONICS, société spécialisée en Intelligence Artificielle (www.aerialtronics.com) au service des agences gouvernementales.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2018.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



