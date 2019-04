Drone Volt : DRONE VOLT livre 5 Hercules 10 aux États-Unis

DRONE VOLT

Livre 5 Hercules 10 aux États-Unis

Villepinte, le 3 avril 2019

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la livraison de 5 Hercules 10 aux États-Unis.

DRONE VOLT annonce avoir livré 5 nouveaux Hercules 10 aux États-Unis. Ces drones sont destinés à l'inspection de lignes haute tension et font partie d'une commande globale qui pourrait atteindre plus de 60 unités.

L'inspection des lignes haute tension est devenue une problématique cruciale pour les fournisseurs d'énergie électrique. L'utilisation de drones permet de réaliser des missions jusque-là effectuées par des hélicoptères, moins efficaces, plus couteux et plus dangereux.

« L'inspection de lignes électriques est devenue un débouché majeur pour DRONE VOLT. » déclare Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « Nos solutions sont aujourd'hui déployées en Europe, en Asie et aux États-Unis, et les ventes devraient continuer de croître dans les mois à venir. »

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2018 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



