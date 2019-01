Livraisons de 34 drones et de 5 cameras intelligentes au 4 ème trimestre 2018 contre 7 drones au 4 ème trimestre 2017

Envolée de la marge brute à 878 K€ contre 482 K€ un an plus tôt

Objectif de croissance du chiffre d'affaires consolidé 2019 supérieure à 25%

Villepinte, le 23 janvier 2019

DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, présente son activité commerciale à fin 2018.

Olivier GUALDONI, PDG de DRONE VOLT, déclare : « Comme annoncé, la marge brute issue des activités à forte valeur ajoutée dépasse désormais celle des activités de distribution. Nous avons ainsi terminé avec succès notre mutation et allons désormais pouvoir nous engager dans un puissant cycle de croissance avec une offre qui rencontre un succès commercial croissant et une capacité industrielle qui monte régulièrement en puissance.

En parallèle, nous travaillons sur l'optimisation de nos charges et dévoilerons, lors de la présentation de nos résultats 2018, un ambitieux programme de réduction des coûts. Ce plan, associé à la hausse continue de la marge brute, doit créer un puissant levier sur la rentabilité. »

Données non auditées en keuros – Normes IFRS T4 2017 T4 2018 Variation Chiffre d'affaires consolidé 1 970 2 174 +10% dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 171 755 +342% dont Distribution 1 799 1 419 -21% Marge brute 482 878 +82% dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 59 482 +717% dont Distribution 423 395 -7% Taux de marge brute 24,40% 40,39% +16 points dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 34,40% 63,84% +29 points dont Distribution 23,50% 27,84% +4 points

Fin d'année prometteuse

La croissance de 342% réalisée au 4ème trimestre 2018 sur les activités stratégiques (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) souligne un dynamisme commercial qui s'est traduit par de nombreuses signatures de contrats. Le Groupe a assemblé et livré 34 drones et 5 caméras P PENSAR sur les 3 derniers mois de l'année (seulement 7 drones au 4ème trimestre 2017), portant ainsi sa production annuelle à 72 drones et 17 caméras.

En intégrant l'activité historique de distribution, le chiffre d'affaires consolidé du 4ème trimestre 2018 ressort à 2 174 keuros, en croissance de +10%.

63,8% de marge brute (hors distribution) au 4ème trimestre 2018

Les activités stratégiques de construction (drones et caméras intelligentes) et de prestations de services (bureau d'études, maintien en conditions opérationnelles et formation) ont généré une marge brute de 482 keuros au 4ème trimestre 2018 (+717% sur un an), soit un taux de marge record de 63,8% du chiffre d'affaires (+29 points).

En intégrant la contribution des activités de distribution, la marge brute du 4ème trimestre atteint 878 keuros (+82% sur un an) et 40,4% du chiffre d'affaires consolidé.

Exercice de transition réussi

Grâce à une transformation maîtrisée de son modèle, DRONE VOLT termine l'exercice 2018 sur un chiffre d'affaires consolidé annuel de 7 421 keuros contre 7 778 keuros en 2017.

La marge brute consolidée ressort en hausse de 25% à 2 434 keuros contre 1 950 keuros un an plus tôt.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS 2017 2018 Variation Chiffre d'affaires 7 778 7 421 -5% dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 883 2404 172% dont Distribution 6 895 5 017 -27% Marge brute 1 950 2 434 25% dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 379 1307 245% dont Distribution 1571 1127 -28% Taux de marge brute 25,07% 32,80% +8 points dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 42,92% 54,37% +11 points dont Distribution 22,78% 22,46% -

Perspectives favorables

De nombreuses négociations qui se sont traduites par des premiers contrats signés au cours des derniers mois pourraient déboucher sur de nouvelles commandes en 2019.

En outre, le groupe bénéficie d'une demande soutenue dans les secteurs du drone professionnel, et de l'intelligence artificielle où sa caméra PENSAR vient d'obtenir des succès prometteurs.

Dans ce contexte favorable, DRONE VOLT a pour ambition de réaliser une croissance de plus de 25% de son chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice 2019.

Prochain communiqué : résultats annuels 2018, le 13 mars 2019

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros en 2018.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



