Drone Volt : DRONE VOLT : partenariat majeur aux Etats-Unis accompagné de premières commandes

Villepinte, le 13 juin 2019

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la signature d'un protocole d'accord avec METATRON, l'une des plus importantes sociétés de services par drones des Etats-Unis. L'accord prévoit notamment une première commande de 15 drones et 1 caméra intelligente PENSAR, ainsi que l'ouverture de la première DRONE VOLT ACADEMY aux Etats-Unis.

METATRON bénéficie d'un réseau de près de 100 pilotes lui donnant un accès à différentes industries, notamment dans l'énergie, la construction, la défense et la surveillance. Ce partenaire sera en mesure de commercialiser les produits du groupe et de proposer des services utilisant ses solutions aux grands comptes et aux agences gouvernementales. DRONE VOLT va ainsi accélérer son développement aux Etats-Unis sans investissements supplémentaires.

La première commande immédiate concerne un large panel du catalogue des produits conçus par DRONE VOLT et sa filiale AERIALTRONICS : 6 drones HERCULES 2, 4 HERCULES 10, 3 HERCULES 20, 2 drones Altura Zenith et une caméra intelligente PENSAR.

« C'est une formidable opportunité d'accélérer notre déploiement aux Etats-Unis avec un partenaire solidement implanté sur le marché nord-américain. » déclare Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « Cet accord, accompagné des premières commandes et de l'ouverture d'une DRONE VOLT ACADEMY, entre pleinement dans notre stratégie et pourrait nous permettre de finaliser plus rapidement certaines négociations en cours. »

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones. DRONE VOLT détient également 51% d'AERIALTRONICS, société spécialisée en Intelligence Artificielle (www.aerialtronics.com) au service des agences gouvernementales.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2018.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



