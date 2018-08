Drone Volt : DRONE VOLT remporte un nouveau contrat en Asie

DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, annonce la signature d'un contrat avec le Département thaïlandais de contrôle de la pollution grâce à sa filiale AERIALTRONICS reprise et remise en état de marche en moins d'un an.



La pollution est devenue une menace sérieuse en Thaïlande, car elle nuit à la santé de la population, à la productivité des entreprises, et au tourisme qui contribue pour près de 20 % au PIB du pays.

Le département a choisi l'ALTURA ZENITH équipé de sa caméra PENSAR dotée d'intelligence artificielle, en combinaison avec le capteur chimique RAE Systems du géant américain HONEYWELL. Cette association technologique, une première, représente un atout majeur pour aider le pays à améliorer les mesures et les analyses de qualité de l'air. Elle pourrait constituer en outre un point de départ à l'ajout de solutions intelligentes qui seraient déployées à l'échelle nationale.

Ce contrat fait partie des 65 négociations annoncées en Mars 2018. Il vient s'ajouter notamment aux contrats avec l'armée française, avec une armée scandinave, et avec l'armée néerlandaise annoncés ces dernières semaines.

Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT, d'ajouter : « Ce contrat est hautement symbolique à 2 titres. D'une part, il permet au groupe DRONE VOLT d'être référencé par une nouvelle agence gouvernementale qui pourrait prochainement déployer cette solution à grande échelle. D'autre part, elle démontre la capacité de DRONE VOLT à intégrer des nouvelles équipes et la complémentarité des solutions qu'elle offre à ses clients ».





Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2018, semaine du 17 septembre 2018

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com





A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017. DRONE VOLT fournit notamment l'administration et les industriels pour la réalisation de prises de vue aériennes. Parmi ses clients, la société compte FRANCE TELEVISIONS, TF1, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), POINT.P, etc.

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com







Contacts :

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Jean-Michel Marmillon – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54640-dronevolt-contrat_thailande-02082018.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews