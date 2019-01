Villepinte, le 2 janvier 2019

DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, annonce avoir remporté un appel d'offres de la Zone de secours Hainaut Centre (ZHC) en Belgique pour la fourniture d'une solution complète de surveillance.

La Zone de secours Hainaut Centre regroupe les pompiers et ambulanciers de 10 postes de secours (anciennement services incendies) pour 28 communes, soit 570 000 habitants (équivalent à environ 5% de la population totale du pays) à protéger.

DRONE VOLT Benelux, filiale de DRONE VOLT basée à Bruxelles, a été retenu par la ZHC pour la fourniture d'un système de visionnage par caméra et drone filaire développés par le groupe et ses partenaires.

La solution retenue inclut ainsi un drone HERCULES 5 UF, une caméra PENSAR, dotée d'Intelligence Artificielle de reconnaissance de formes, ainsi qu'un module permettant par exemple un retour vidéo instantané dans un poste de commandement éloigné d'un sinistre.

« Ce contrat témoigne de notre capacité à déployer les solutions complémentaires offertes par le groupe DRONE VOLT et ses partenaires » déclare Olivier GUALDONI, PDG de DRONE VOLT. « En outre, ce contrat démontre la très bonne dynamique de notre filiale au Benelux après les succès rencontrés en novembre auprès d'une armée européenne et de la protection civile belge. »

Prochain communiqué : chiffre d'affaires annuel 2018, le 23 janvier 2019

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère de la Défense, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



