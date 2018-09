Drone Volt : Les très forts investissements réalisés au 1er semestre 2018 portent leur fruit

Villepinte, le 18 septembre 2018

DRONE VOLT, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, présente ses résultats du 1er semestre 2018.

Investissements réalisés

Intégration d'AERIALTRONICS

Augmentation de la capacité de production de DRONE VOLT FACTORY

Renforcement de la présence sur les grands salons et appels d'offres internationaux Résultats obtenus

Catalogue de produits sans équivalent

Forte hausse des livraisons

Amélioration de la marge brute

Nombreux appels d'offres gagnés et négociations en cours Ressources financières

Augmentation de capital

Emission d'obligations convertibles

Olivier Gualdoni, Président Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « L'enjeu principal de ce 1er semestre 2018 était de confirmer notre capacité à nous imposer durablement comme un constructeur de drones civils professionnels à forte valeur ajoutée. Pour cela, nous n'avons pas hésité à accélérer nos investissements industriels et commerciaux pour être capables de répondre à la très forte demande de grands donneurs d'ordres, en France comme à l'international.

Les nombreux contrats engrangés depuis le début de l'année confirment le bienfondé de notre action même s'ils n'ont eu que peu d'impact sur le chiffre d'affaires du 1er semestre. Cette stratégie résolument offensive commence à porter ses fruits et nous sommes excités devant les très belles perspectives commerciales qui s'offrent à nous et devraient se concrétiser d'ici à la fin de l'année. »

Données non auditées en keuros – Normes IFRS S1 2017 S1 2018 Chiffre d'affaires 3 931 3 621 Marge brute 959 965 Taux de marge brute 24,4% 26,7% Résultat opérationnel courant -966 -1 717 Résultat opérationnel -966 -1 742 Résultat net, part du groupe -581 -1 374

Marge brute en progression grâce au succès de DRONE VOLT FACTORY

Au premier semestre, DRONE VOLT FACTORY a fabriqué, livré et facturé 26 drones HERCULES et ALTURA ZENITH et 6 caméras PENSAR dotées d'intelligence artificielle. Sur la même période l'an passé, le groupe avait fabriqué seulement 12 drones HERCULES et ne disposaient pas des produits développés par AERIALTRONICS, société en liquidation dont les actifs ont été repris à la barre du Tribunal de Commerce de La Haye au 2nd semestre 2017 et remise sur pieds en quelques mois seulement. AERIALTRONICS, société reconnue depuis de nombreuses années pour sa capacité d'innovation et qui réalisait en année pleine 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, n'était plus en état de livrer depuis février 2017.

Les équipes de DRONE VOLT ont accompli un véritable exploit en parvenant à remettre l'activité en route en si peu de temps. L'outil industriel a ainsi été réactivé dès mars 2018, soit moins de 6 mois après la reprise. Si les livraisons sur le 1er semestre 2018 restent embryonnaires, elles prouvent le bien-fondé de cette acquisition et la capacité d'intégration des équipes de DRONE VOLT.

DRONE VOLT a ainsi pu accélérer sa mutation de distributeur à fabricant de produits technologiques à forte valeur ajoutée. Ce mouvement a entrainé un léger repli du chiffre d'affaires consolidé (-8% à 3,6 millions d'euros) mais une progression de la marge brute consolidée du Groupe en valeur absolue (+1% à 1,0 million d'euros) et en pourcentage du chiffre d'affaires (+2 points à 26,7%).

Résultats impactés par les investissements industriels et commerciaux

Cette dynamique commerciale a été rendue possible par la création d'une offre sans équivalent que ce soit par les équipes de DRONE VOLT ou par celles d'AERIALTRONICS.

Cette acquisition a doté DRONE VOLT d'une capacité d'innovation additionnelle et d'un second site de production. Compte tenu de la nécessaire période de montée en charge, l'intégration d'AERIALTRONICS a un impact de -0,4 million d'euros sur les comptes du 1er semestre 2018. L'effectif global du Groupe est ainsi passé, en un an, de 36 personnes à 57, dont 12 chez AERIALTRONICS, avec une montée en puissance des profils d'ingénieurs et de techniciens pour les activités de production.

DRONE VOLT a également multiplié les actions commerciales par sa participation à de nombreux salons internationaux (dont le CES à Las Vegas et Eurosatory à Paris) où son audience a atteint des niveaux encore jamais rencontrés. Au total, 0,2 million d'euros de charges additionnelles liées aux frais de représentation (salons et déplacements) ont été supportées sur le 1er semestre par rapport à la même période de 2017.

Ces coûts additionnels, ainsi qu'une légère réduction du crédit d'impôts (0,3 million d'euros) expliquent l'essentiel du résultat net qui ressort à -1,4 million contre -0,6 million d'euros un an plus tôt.

Bonne gestion de la trésorerie

Comme en 2017, DRONE VOLT a su convaincre des investisseurs d'accompagner cette politique offensive de développement afin de ne pas dégrader sa structure financière. Ainsi, grâce à la réalisation d'une augmentation de capital et l'émission d'obligations convertibles en actions (OCA), DRONE VOLT a limité sa consommation nette de trésorerie à 0,8 million d'euros sur le semestre.

Au 30 juin 2018, DRONE VOLT disposait ainsi de 7,7 millions d'euros de capitaux propres et d'une trésorerie de 2,2 millions d'euros. Les dettes financières s'élevaient à 2,9 millions d'euros, dont 1,0 million d'obligations ayant vocation à être converties en actions et le solde provenant de prêts à moyen terme accordés par Bpifrance.

Perspectives commerciales toujours très solides

Les succès commerciaux engrangés au printemps et durant l'été 2018 n'ont eu aucun effet sur le chiffre d'affaires du 1er semestre et soutiendront la croissance sur les trimestres à venir. Pour mémoire, la société a notamment remporté :

un contrat de 6 millions de dollars sur 5 ans avec l'un des distributeurs d'une agence gouvernementale d'Asie du sud-est (cf. communiqué de presse du 7 mai 2018) ;

(cf. communiqué de presse du 7 mai 2018) ; un accord-cadre pluriannuel et reconductible avec l' Armée française pour la fourniture de drones et la formation de télépilotes (cf. communiqué de presse du 14 mai 2018) ;

pour la fourniture de drones et la formation de télépilotes (cf. communiqué de presse du 14 mai 2018) ; un contrat avec les forces armées d'un pays scandinave (cf. communiqué de presse du 14 juin 2018) ;

(cf. communiqué de presse du 14 juin 2018) ; un contrat avec une Agence gouvernementale néerlandaise pour des applications critiques sur le segment stratégique de la sécurité (cf. communiqué de presse du 23 juillet 2018) ;

pour des applications critiques sur le segment stratégique de la sécurité (cf. communiqué de presse du 23 juillet 2018) ; un contrat avec le Département thaïlandais de contrôle de la pollution (cf. communiqué de presse du 2 août 2018) ;

(cf. communiqué de presse du 2 août 2018) ; un contrat avec Electricity of Vietnam (EVN), le plus important fournisseur d'énergie du pays (cf. communiqué de presse du 9 août 2018).

A noter que les trois derniers contrats majeurs remportés concernent des drones ALTURA ZENITH et la caméra PENSAR dotée d'intelligence artificielle développés et fabriqués par AERIALTRONICS. Le design du châssis ALTURA ZENITH, moulé d'une seule pièce de matériaux composites, lui offre un profil aérodynamique unique et une incomparable solidité. Très puissant et doté d'une grande autonomie, il est également le plus rapide de sa catégorie. Contrairement à la plupart des drones d'observation produits en Asie, les produits développés par AERIALTRONICS ne renvoient pas les informations sensibles sur des serveurs distants mais conservent toutes les données en local pour en assurer la parfaite confidentialité. Le développement de ces produits aura coûté 6 millions d'euros entre 2013 et 2017.

Au-delà, le groupe reste en lice dans environ 60 appels d'offre ou négociations en direct avec des agences gouvernementales et des grands comptes.

Marcel de Graaf, nouveau Directeur Commercial Monde, conclut : « De retour d'une tournée auprès de toutes les filiales du Groupe, j'ai pu mesurer l'énorme potentiel commercial qui s'offre à nous. C'est avec cette grande confiance que nous abordons un marché estimé à plus de 12 milliards de dollars en 2021 selon l'institut Business Insider. Nous sommes convaincus que nous pouvons rapidement atteindre les taux de croissance de nos meilleurs concurrents américains. »

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018, semaine du 15 octobre 2018

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère de la Défense, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Contacts :

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Jean-Michel Marmillon – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

