Drone Volt : Les ventes et la marge brute des activités à forte valeur ajoutée multipliées par 5 au 1er trimestre 2019 / Confirmation des objectifs annuels

Chiffre d'affaires consolidé en hausse de +5% ;

Marge brute consolidée en progression de +59% ;

Croissance du chiffre d'affaires de plus de 25% et équilibre opérationnel visés fin 2019

Villepinte, le 15 avril 2019

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, présente son activité commerciale du 1er trimestre 2019.

Olivier GUALDONI, PDG de DRONE VOLT, déclare : « Nous réalisons un deuxième trimestre consécutif de croissance de notre chiffre d'affaires consolidé et confirmons ainsi le succès de notre mutation de distributeur en constructeur de solutions intelligentes et à forte valeur ajoutée. En outre, la richesse de nos offres et le choix gagnant d'un positionnement sur des segments de marché rentables, comme la sécurité ou les services aux collectivités, ont contribué à atteindre des taux de marge brute de plus de 50% depuis trois trimestres. Dans ce contexte, DRONE VOLT permet aux grands groupes de respecter les nouvelles normes environnementales et du développement durable (RSE) et de réduire la mise en danger des personnes sur leur lieu de travail.

Ces résultats préliminaires sont d'autant plus encourageants que nous n'en sommes qu'au début, tirés par un marché estimé à 43 milliards d'USD en 2024[1]. Ceci conforte nos ambitions pour l'exercice 2019. »

Données non auditées en keuros – Normes IFRS T1 2018 T1 2019 Variation Chiffre d'affaires consolidé 1 670 1 760 +5% dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 187 896 +379% dont Distribution 1 483 864 -42% Marge brute 413 658 +59% dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 87 449 +417% dont Distribution 326 209 -36% Taux de marge brute 25% 37% +12 points dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 46% 50% +4 points dont Distribution 22% 24% +2 points

Multiplication par 5 des activités à forte valeur ajoutée

Les activités stratégiques (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) connaissent une croissance remarquable de +379% sur le 1er trimestre 2019 et représentent pour la première fois plus de revenus que les activités de distribution. Le Groupe a notamment assemblé et livré 18 drones et 13 caméras PENSAR sur les 3 premiers mois de l'année (seulement 6 drones et 4 caméras PENSAR au 1er trimestre 2018). DRONE VOLT s'inscrit dans le respect de l'environnement en remplaçant, pour certaines missions d'inspection, les hélicoptères par des drones « zéro émission » de carbone.

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2019, intégrant l'activité historique de distribution, ressort à 1 760 keuros, en croissance de +5%.

Nouvelle progression de +59% de la marge brute consolidée

Les activités stratégiques de fabrication (drones et caméras intelligentes) et de prestations de services (bureau d'études, maintien en conditions opérationnelles et formation) ont généré une marge brute de 449 keuros au 1er trimestre 2019, en progression de +417% sur un an.

La marge brute globale de DRONE VOLT progresse de +59% par rapport au 1er trimestre 2018. Le taux de marge du Groupe atteint 37% du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2019 contre 25% au 1er trimestre 2018. Ce taux est tiré par l'activité FACTORY, SERVICES & ACADEMY qui génère 50% de marge.

Perspectives favorables

Au-delà des facturations réalisées au cours du 1er trimestre 2019, DRONE VOLT a remporté plusieurs contrats d'envergure qui contribueront au chiffre d'affaires des prochains trimestres.

Le Groupe n'a pas encore tiré parti, à ce stade, des partenariats prometteurs annoncés depuis le début de l'année, notamment dans les solutions anti-drones pour une offre globale de protection des sites sensibles, ou avec NEXTER, via sa filiale Nexter Robotics, pour combiner un drone aérien et un drone terrestre et ainsi construire une solution unique de surveillance civile et militaire.

Dans ce contexte favorable, DRONE VOLT confirme son ambition de réaliser une croissance de plus de 25% de son chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice 2019 et d'améliorer sa marge brute pour tendre vers l'équilibre opérationnel fin 2019.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 1er semestre 2019, le 24 juillet 2019

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2018.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

[1] Source : DRONEII.com

Information réglementée

Information financière trimestrielle :

- Information financière du premier trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-57940-drone_volt_ca_t1_2019_vdef.pdf Information financière trimestrielle :- Information financière du premier trimestreCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews