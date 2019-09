Drone Volt : Résultats semestriels 2019 : amélioration de la rentabilité et objectifs confirmés

Doublement des livraisons de DRONE VOLT FACTORY ;

Forte progression du taux de marge brute du Groupe ;

Amélioration engagée des résultats ;

De solides perspectives qui se confirment avec une activité commerciale record durant l'été et un pipeline toujours aussi fourni ;

Objectif confirmé de croissance du chiffre d'affaires consolidé 2019 supérieure à 25% et équilibre opérationnel en ligne de mire.

Villepinte, le 18 septembre 2019

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente ses résultats semestriels 2019 et ses perspectives pour la fin de l'année.

Données en keuros – Non Auditées – Normes IFRS S1 2018 S1 2019 Chiffre d'affaires 3 621 3 525 dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 007 1 410 dont Distribution 2 614 2 114 Marge brute 964 1 230 dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 459 713 dont Distribution 504 517 Taux de marge brute 27% 34% Excédent Brut d'exploitation (1 483) (1 112) Résultat opérationnel courant (1 717) (1 801) Autres produits et charges opérationnels (26) 195 Résultat opérationnel (1 742) (1 606) Coût de l'endettement financier net (89) (84) Autres produits et charges financiers (34) (283) Impôt 272 534 Résultat net (1 594) (1 439) Résultat net retraité[1] (1 594) (1 139)

Doublement des livraisons de DRONE VOLT FACTORY et forte progression du taux de marge brute du Groupe

Au premier semestre 2019, DRONE VOLT FACTORY a fabriqué, livré et facturé 56 drones HERCULES et ALTURA ZENITH et 15 caméras intelligentes PENSAR, contre 26 drones et 6 caméras sur la même période l'année précédente. Le chiffre d'affaires généré par les activités (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) ressort ainsi à 1,4 million d'euros, en hausse de +40% sur un an.

Les activités de Distribution ont généré 2,1 millions d'euros de revenus sur le 1er semestre 2019, contre 2,6 millions d'euros au 1er semestre 2018, dans un contexte de réduction continue des dépenses marketing et de transfert des demandes vers les solutions du Groupe. Ces activités contribuent ainsi à absorber une partie des coûts de structure et offrent un accès stratégique aux clients professionnels pour aller vers les produits et services développés par DRONE VOLT.

Le chiffre d'affaires consolidé à fin juin ressort ainsi à 3,5 millions d'euros, contre 3,6 millions d'euros un an plus tôt, avec une évolution très favorable du mix produit qui tire la marge brute vers le haut. En effet, les activités à forte valeur ajoutée ont connu une croissance de +40%, alors que les activités de Distribution ont baissé de -20%.

L'amélioration du Mix produit a permis une hausse de +28% de la marge brute et le taux de marge brute du Groupe est ainsi passé de 27% au 1er semestre 2018 à 34% au 1er semestre 2019.

Amélioration engagée des résultats

L'augmentation des charges opérationnelles courantes est directement liée à l'évolution favorable du mix produit avec une progression de la production immobilisée (drones vendus mais non encore livrés) et des dotations aux amortissements des dépenses de recherche et développement pour maintenir l'avance technologique sur les facteurs clés de succès, notamment l'Intelligence Artificielle.

Les dépenses courantes sont parfaitement maîtrisées, notamment les charges externes qui diminuent de plus de 10%. Ainsi, le Groupe a vu son EBITDA passer de -1,5 million à

-1,1 millions d'euros, soit une amélioration de plus de 25%. Le plan d'optimisation des charges annoncé en début d'année a bien été lancé et produit ses premiers effets, notamment par la réduction des frais de représentation en France et à l'étranger. Son impact positif sur les charges devrait être beaucoup plus sensible au second semestre.

Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à -1,8 million d'euros. Le résultat net, après prise en compte d'un crédit d'impôts de 0,5 million d'euros, ressort à -1,4 million d'euros, en amélioration de 10% sur un an. Retraité d'une charge financière exceptionnelle de 300 k€ liée à l'acquisition d'Aerialtronics, le résultat net ressort à -1,1 million d'euros.

Point sur la situation financière

Grâce à la confiance réaffirmée par les investisseurs, DRONE VOLT a levé 3,4 millions d'euros au cours du 1er semestre pour soutenir le développement de son activité et ses investissements technologiques.

Au 30 juin 2019, DRONE VOLT dispose ainsi de 9,1 millions d'euros de fonds propres contre 7,9 millions au 31 décembre 2018. La trésorerie disponible est de 0,5 million d'euros. Les dettes financières du Groupe se composent de 2 millions d'euros d'obligations convertibles, de 0,8 million de prêts moyen terme accordés par Bpifrance, de 0,6 million au titre de la norme IFRS 16 et de 0,4 million d'emprunts divers.

Activité commerciale record durant l'été et confirmation des objectifs

Le second semestre 2019 s'annonce très prometteur avec un niveau record de prises de commandes au cours de l'été 2019. Pour la première fois de son histoire, DRONE VOLT a concrétisé plus de 1 million d'euros de commandes fermes sur des produits et des services à forte valeur ajoutée durant les seuls mois de juillet et août 2019.

Au-delà, le Groupe dispose toujours d'un pipeline commercial très conséquent, estimé à ce jour à plus de 15 millions d'euros, dont une part significative pourrait être concrétisée d'ici à la fin de l'année, notamment auprès des clients existants qui augmentent leurs flottes.

Dans ce contexte favorable, DRONE VOLT confirme son ambition de réaliser une croissance de plus de 25% de son chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice 2019. Cette croissance sera tirée par les solutions construites par DRONE VOLT autour de ses offres d'intelligence artificielle embarquée. La marge brute devrait également continuer à progresser en 2019 et permettre au Groupe d'approcher l'équilibre opérationnel.

« Nous avons pris des commandes importantes ces derniers mois, certaines dépassant le demi-million d'euros » déclare Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT, « Cela nous conforte dans notre stratégie et nous devrions engranger des commandes supérieures à 1 million d'euros chacune dans un avenir proche. »

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019, le 16 octobre 2019

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2018 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

[1] 300 k€ comptabilisés en frais financiers qui correspondent à une charge exceptionnelle liée à l'acquisition d'Aerialtronics

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats

