Le S&P 500 ouvre sur un record historique après l'emploi américain d'octobre

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi après des chiffres de l'emploi meilleurs que prévu, qui rassurent les investisseurs sur la santé de l'économie américaine.

Vers 14h45, l'indice Dow Jones (DJIA) gagnait 0,5%, à 27.183 points. L'indice S&P 500 progressait de 0,6%, à 3.054 points, après avoir signé un nouveau record historique en séance peu après l'ouverture, à 3.055,35 points. Dans le même temps, l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, montait de 0,5%, à 8.329 points.

L'économie américaine a créé 128.000 emplois nets en octobre, alors les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s'attendaient à la création de 75.000 postes. Le taux de chômage est également ressorti conforme aux attentes, à 3,6%.

"Le rapport montre que la demande des consommateurs continue de soutenir la croissance de l'économie américaine, malgré la faiblesse du secteur manufacturier et la nervosité au sujet du commerce", a souligné J.J. Kinahan, stratégiste en chef du courtier TD Ameritrade. "Les investisseurs devraient en être très satisfaits", a-t-il ajouté. "Le consommateur ne met pas un frein à ses dépenses".

VALEURS A SUIVRE:

-Exxon Mobil progresse de 1,2% après avoir annoncé vendredi des résultats en baisse pour le compte du troisième trimestre en raison du recul des cours du pétrole, mais les résultats du groupe pétrolier ont dépassé les attentes des analystes. Son rival Chevron perd de son côté 1% après une chute de 36% de son bénéfice net au troisième trimestre et des résultats inférieurs aux prévisions.

-Alphabet (+0,5%), la maison mère de Google, a conclu un accord en vue de racheter le spécialiste des bracelets connectés Fitbit (+17%, à 7,20 dollars) pour 2,1 milliards de dollars, ont annoncé vendredi les deux groupes. Alphabet propose un prix de 7,35 dollars par action Fitbit en numéraire. La transaction devrait être bouclée en 2020.

-Pinterest (-24%) a accusé une perte nette de 124,7 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 18,9 millions de dollars un an plus tôt, alors que les coûts et les dépenses de la société de partage d'images en ligne ont plus que doublé.

-U.S. Steel (+13,6%) a publié jeudi soir des résultats supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre, affichant un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 144 millions de dollars, alors que le consensus portait sur 132 millions de dollars.

-Avis Budget chute de 6%, la société de location de voitures ayant réduit ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

-Les bénéfices de Live Nation Entertainment (-6,3%) ont augmenté de 3,6% au dernier trimestre, mais les revenus du spécialiste de l'organisation et de la promotion de spectacles se sont révélés inférieurs aux attentes des analystes.

-Le laboratoire pharmaceutique Amgen (-0,1%) a annoncé l'acquisition d'une participation d'environ 20% dans BeiGene, une société de biotechnologies chinoise, pour 2,7 milliards de dollars en numéraire.

EVENEMENTS A VENIR

-15h00: indice ISM du secteur manufacturier - octobre

-15h00: dépenses de construction - septembre

-18h00: discours des vice-présidents de la Réserve fédérale (Fed), Richard Clarida et Randal Quarles, au cours de deux événements distincts

-Intervention du président de la Fed de New York, John Williams, pendant un événément dans le New Jersey

-Williams Watts, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau ) ed: LBO

