DUFRY : au plus bas de l'année après ses résultats trimestriels

Dufry évolue sur un nouveau plus bas pour cette année à la Bourse de Zurich : le titre du spécialiste du travel retail chute de 4,81% à 122,75 francs suisses. Les investisseurs sanctionnent le ralentissement de la croissance organique du groupe, tombée à 4,1% au deuxième trimestre après avoir atteint 7,2% au premier. Elle est toutefois en ligne avec les attentes. Elle a été pénalisée par un effet calendaire défavorable lié aux vacances de Pâques et à un mix passagers peu porteur. De plus, l'Ebitda trimestriel du groupe a progressé de 9,5% à 281 millions d'euros, contre un consensus de 284.UBS observe que la marge d'Ebitda trimestrielle s'est appréciée de seulement 20 points de base, contre 1 point au premier trimestre, en raison de la hausse des commissions de concession.Sur l'ensemble du premier semestre, Dufry a réduit sa perte nette de -24,9 à -9,6 millions de francs suisses. Le spécialiste du travel retail a vu son Ebitda progresser de 12,9% à 464,1 millions, soit 11,3% (+50 points de base) du chiffre d'affaires. Ce dernier a atteint 4,09 milliards de francs suisses sur le premier semestre, en croissance de 7,2%. La croissance organique de Dufry a atteint 5,5%. Enfin, son free cash flow a plus que doublé pour atteindre 330,2 millions de francs suisses.