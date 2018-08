Dufry boucle le 1er semestre dans le rouge, malgré une croissance robuste

Zurich (awp) - L'exploitant de boutiques hors taxes et de surfaces de ventes dans les terminaux de transports Dufry a bouclé la première moitié de l'année sur une perte nette attribuable aux actionnaires de 9,6 millions de francs suisses, malgré une solide progression de ses ventes. Le déficit a néanmoins été réduit de plus de moitié sur un an.

Le chiffre d'affaires s'est étoffé de 7,2% à 4,10 milliards de francs suisses et le bénéfice brut de 7,7% à 2,45 milliards, annonce vendredi le groupe établi à Bâle. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 12,9% à 464,1 millions.

Les résultats s'inscrivent peu ou prou dans le cadre des projections des analystes consultés par AWP, à l'exception notable du résultat net. La prévision la plus pessimiste à ce sujet articulait un trou de 5,7 millions, tandis que la plus optimiste tablait sur un gain de 41,0 millions.

La direction ne s'aventure pas sur le terrain des prévisions chiffrées pour l'ensemble de l'exercice, se contentant d'évoquer une poursuite de conditions de marché favorables dans l'ensemble, avec des difficultés persistantes sur certains débouchés.

jh/