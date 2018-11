Dufry: croissance organique amputée de plus de moitié sur neuf mois

Zurich (awp) - Le détaillant aéroportuaire Dufry a bouclé les neuf premiers mois de l'exercice 2018 sur un chiffre d'affaires de 6,56 milliards de francs suisses, en hausse de 4,6%. La croissance organique toutefois est ressortie à 3,1%, en deçà des attentes et très loin des 7,9% enregistrés un an plus tôt.

Dans un communiqué, le groupe bâlois indique lundi avoir souffert de "vents contraires" dans les marchés espagnol, brésilien et argentin, débouchant sur une croissance de 0,6% au troisième trimestre, contre 3,5% au cours de la première moitié de l'année.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) réalisé entre janvier et septembre a progressé de 8,5% sur un an à 806,5 millions de francs suisses et la marge correspondante de 40 points de base (pb) à 12,3%.

Si les ventes nettes et l'Ebitda ont été légèrement supérieurs aux prévisions des analystes du consensus AWP, la croissance organique en revanche s'est inscrit tout en bas du spectre des projections.

Au vu du fort ralentissement de la dynamique au cours du troisième trimestre, le groupe table désormais sur une croissance organique de 2-3% sur l'ensemble de l'exercice, alors que la direction jugeait il y a encore trois mois réaliste une croissance de 5%.

La marge Ebitda est attendue entre 12,0% et 12,3% et le flux de trésorerie disponible entre 350 et 400 millions de francs suisses.

