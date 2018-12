Dufry décroche une concession à l'aéroport de Koweït

Zurich (awp) - Dufry a remporté une concession pour exploiter pendant cinq ans un magasin à l'aéroport international de Koweït. Le spécialiste bâlois des boutiques hors taxes annonce vendredi que la nouvelle enseigne, d'une surface de 1563 mètres carrés et sise dans le terminal 4, sera terminée au 2e trimestre 2019.

L'exploitation se fera en coopération avec le partenaire local That Al Salasil, lié avec Dufry depuis une douzaine d'années sur l'aéroport koweïtien. Le magasin offrira une large gamme allant des produits de beauté au tabac en passant par l'électronique et la mode, avec un accent particulier sur la cosmétique et les parfums.

