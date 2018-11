Dufry : demande son retrait de la cote au Brésil

29/11/2018 | 12:08

Dufry annonce avoir déposé une demande d'annulation de son enregistrement en tant qu'émetteur étranger auprès de la Comissao de Valores Mobiliarios, dernière étape avant son retrait de la cote de la Bourse brésilienne, retrait annoncé en août dernier.



Le spécialiste suisse de la distribution en zones hors taxes expliquait alors cette décision par la faible liquidité de ses titres locaux, son souhait de réduire ses coûts et sa complexité opérationnelle ainsi que de se concentrer sur sa cotation sur le SIX Swiss Exchange.



