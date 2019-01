Dufry : départ du directeur financier fin mars

18/01/2019 | 11:50

Dufry annonce le départ de son directeur financier Andreas Schneiter pour raisons personnelles, à partir du 31 mars. Il sera remplacé par Yves Gerster, qui travaille pour le groupe depuis 2006 et rejoindra donc son comité exécutif le 1er avril.



Le spécialiste des boutiques en zones hors taxes indique par ailleurs avoir l'intention de reprendre en 2019 une politique de croissance externe, par l'acquisition de petites et moyennes entreprises 'faciles à intégrer'.



Enfin, le groupe basé à Bâle affirme 'simplifier son organisation pour gagner en agilité de marché et générer des efficiences supplémentaires au niveau de son siège social, tout en dopant sa croissance organique'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.