Dufry signe un contrat avec P&O Ferries

Zurich (awp) - Dufry élargit sa base de clients dans le transport maritime. Le spécialiste bâlois du commerce de détail hors taxes a signé un contrat avec l'armateur britannique P&O Ferries pour installer des points de ventes dans 15 navires naviguant dans la Manche, la mer du Nord et la mer d'Irlande.

Le nouveau contrat conforte la stratégie d'expansion dans le domaine des croisières et des services traversiers, écrit mercredi le groupe établi à Bâle. Sur les 15 bâtiments qui seront dotés entre avril et mai prochain d'un point de vente de Dufry, six desservent la route à travers la Manche entre Calais, en France, et Douvres, en Angleterre.

Les autres boutiques seront installées dans quatre navires assurant la liaison entre Rotterdam, aux Pays-Bas et Hull, en Angleterre ainsi que celle entre Zeebruges, en Belgique, et Hull. Les cinq autres ferries opèrent en mer d'Irlande, reliant Cairnryan, en Ecosse, à Larne, en Irlande du Nord, ainsi que Liverpool, en Angleterre, à Dublin.

Le montant du contrat n'est pas précisé. La filiale de Dufry World Duty Free assurera l'approvisionnement des 19 points de ventes d'une surface totale de 3600 mètres carrés, ainsi que leur design. Les magasins proposeront un assortiment composé notamment d'alcool, de tabac, de cosmétiques et de parfums, ainsi que de l'alimentation, des accessoires de mode et de voyage.

