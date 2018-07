Dufry signe un contrat d'exploitation de sept ans avec l'aéroport de Perth

Zurich (awp) - Le détaillant aéroportuaire Dufry a décroché un contrat pour l'exploitation d'une surface de vente de 2300 mètres carrés pour une durée de sept ans dans le terminal 1 de l'aéroport de Perth. Considéré comme la porte d'entrée ouest de l'Australie et sa voie d'accès vers l'Asie, ce dernier est le 4e du pays en termes de trafic, avec 4 millions de passagers en 2017.

Opérant 24h sur 24 et 365 jours par an, l'aéroport dispose de vols directs vers plusieurs grands centres urbains en Chine, au Japon et en Inde et de nombreuses liaisons avec l'Indonésie, le Royaume-Uni, Sinagapour et la Nouvelle-Zélande, précise le groupe bâlois mardi dans un communiqué.

Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

buc