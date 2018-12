Dufry : signe un contrat pour un magasin au Koweït

14/12/2018 | 11:51

Le groupe suisse Dufry annonce avoir signé un contrat de cinq ans, portant sur l'exploitation d'un magasin duty free installé dans le nouveau terminal de l'aéroport de Koweït.



Le point de vente de 1.560 mètres carrés proposera des produits de beauté, des confiseries et du tabac, et sera exploité en partenariat avec le détaillant local That Al Salasil, avec lequel Dufry collabore depuis plus de 12 ans.



Ce magasin devrait être achevé au deuxième trimestre de 2019.





