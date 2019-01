Dufry simplifie son organisation et nomme un nouveau CFO

Zurich (awp) - Le spécialiste des boutiques hors taxes Dufry poursuit sa réorganisation. Sa présence géographique est simplifiée pour répondre aux besoins du marché "avec plus de souplesse" et renforcer la croissance, annonce le groupe vendredi. Yves Gerster devient par ailleurs le nouveau directeur financier (CFO).

Une nouvelle division est créée, Europe & Afrique, dans laquelle seront regroupées les actuelles entités Europe du Sud & Afrique et Royaume-Uni & Europe centrale. Elle sera placée sous la responsabilité d'Eugenio Andrades. Les autres divisions - Europe de l'Est, Asie & Australie, Amérique latine et Amérique du Nord, sont maintenues.

Dufry entend par ailleurs profiter de sa solide position au plan financier pour procéder à de petites et moyennes acquisitions cette année, précise le groupe. Il doit s'agir d'entreprises pouvant être intégrées facilement. Dans le même temps, Dufry veut continuer à dégager du capital pour verser des dividendes.

Un changement important intervient au niveau de la direction, avec le départ à fin mars du directeur financier Andreas Schneiter, "pour raisons personnelles". Il sera remplacé en avril par Yves Gerster. Autre nouveauté, tous les responsables de division seront intégrés dans la direction générale.

op/jh