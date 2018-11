Dufry : va créer cinq magasins à l'aéroport de Zurich

22/11/2018 | 10:11

Dufry annonce ce matin avoir signé un nouveau contrat, d'une durée de 5 ans, avec l'aéroport de Zurich, portant sur la création de cinq magasins de proximité Hudson.



Trois seront installés dans le terminal A, et deux dans les terminaux B et D. Ils seront ainsi accessibles aux passagers au départ pour les zones Schengen et non-Schengen.



Dufry gérait déjà deux magasins Hudson dans cet aéroport. Les cinq nouveaux magasins Hudson occuperont une surface totale de 270 m².





