Dufry : vers un retrait de la cote au Brésil

21/08/2018 | 09:41

Dufry indique avoir soumis à la Bourse brésilienne une proposition pour interrompre son programme de Brazilian Depositary Receipts (BDR), étape vers l'annulation de son enregistrement auprès de la Comissão de Valores Mobiliários et son retrait de la cote au Brésil.



Le spécialiste suisse de la distribution en zones hors taxes explique cette décision par la faible liquidité de ses BDR, son souhait de réduire ses coûts et sa complexité opérationnelle ainsi que de se concentrer sur sa cotation sur le SIX Swiss Exchange.



