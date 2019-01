Migros et Coop dans les 50 premiers détaillants mondiaux

Zurich (awp) - Les leaders du marché suisse de la distribution Migros et Coop se maintiennent dans le classement mondial des 50 plus grands détaillants, selon le rapport "Global Powers of Retailing" publié lundi par le cabinet Deloitte. Les entreprises américaines restent en tête des 250 sociétés ayant totalisé un chiffre d'affaires de 4530 milliards de dollars en 2017, en croissance de 5,7%.

Migros, qui a réalisé 24,5 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses) de ventes de détail en 2017 se classe en 39ème position. L'autre géant orange, Coop, descend à la 44ème place (-1 place) après avoir engrangé 22,5 milliards de ventes. La holding de luxe Richemont a gagné neuf places pour se positionner au 129ème rang.

Le spécialiste des boutiques hors-taxe Dufry a progressé de quatre places et occupe à présent la 123ème position. Dufry est l'un des détaillants ayant connu la progression mondiale la plus rapide au cours des cinq dernières années (+21,7% de taux de croissance annuel) selon Deloitte.

"Il est impressionnant que malgré les perspectives de croissance limitées du marché suisse, Migros et Coop maintiennent leur position sur le marché de détail global," explique Konstantin von Radowitz, associé responsable Consumer & Industrial Products chez Deloitte Suisse.

Selon lui, "l'e-commerce n'a pas encore perturbé de manière significative le commerce de détail en Suisse: en 2018, les ventes en ligne ont représenté moins de 10% du total des ventes de détail en Suisse".

Mais les détaillants doivent prendre garde à la concurrence. "Nous voyons des acteurs étrangers comme Amazon, Zalando et Aliexpress devenir toujours plus présents sur le marché suisse. Les détaillants suisses doivent poursuivre leurs investissements dans leurs activités en ligne", a averti M. von Radowitz.

La tête du classement est occupée par les entreprises américaines. Wal-Mart reste ainsi "le leader incontesté", suivi par Costco Wholesale Company, The Kroger Co et Amazon.

