Zurich (awp) - Le spécialiste bâlois du commerce de détail hors taxes Dufry présente lundi 5 novembre se résultats financiers après neuf mois en 2018. Cinq analystes ont présenté des prévisions pour le compte du consensus AWP.

9M 2018E (en mio CHF) Cons. AWP Fourchette 9M 2017A Estimations chiffre d'affaires 6'533 6'426 - 6'590 6'271 5 - croissance organique (en %) 3,4 3,0 - 3,7 7,9 3 bénéfice brut 3'923 3'903 - 3'941 3'726 4 Ebitda 802 798 - 808 744 5

FOCUS: dans le cadre de la publication des résultats de Dufry après neuf mois, les analystes observeront comme d'habitude de près l'évolution de la croissance organique des revenus du groupe rhénan, laquelle devrait avoir perdu en dynamique au 3e trimestre, après avoir affiché une valeur de 5,5% sur six mois en 2018. Les experts lien le phénomène à une base de comparaison élevée ainsi que des effets de change défavorables pour d'importants marchés comme l'Argentine et le Brésil. Ils se pencheront également sur le développement des marges, afin d'y déceler les effets du programme d'efficience mis en oeuvre par Dufry et des frais liés aux concessions.

OBJECTIFS: lors de présentation de la performance semestrielle, le directeur général Juliàn Diaz a jugé réaliste une croissance organique des ventes de 5%, neuf concessions devant contribuer à 2% des revenus. A ce moment, M. Diaz tablait encore sur des effets de change favorables. La marge Ebitda devrait elle se situer à 13%, selon des informations plus anciennes.

POUR MEMOIRE: au premier semestre 2018, Dufry a vu ses revenus s'étoffer de 7,2% à 4,097 milliards de francs suisses, leur croissance organique s'établissant elle à 5,5%. Alors que l'Ebitda a bondi de près de 13% à 464 millions, le groupe rhénan a essuyé une perte nette de 9,6 millions.

Dufry a annoncé en août dernier son retrait de la Bourse brésilienne, le programme des Brazilian-Depositary-Receipts (BDRs-Programm) devant s'achever et l'enregistrement en tant qu'émetteur étranger étant levé au Brésil.

Au titre de l'exercice 2017, l'ex-groupe Weitnauer avait de nouveau versé un dividende de 3,75 francs suisses par action, après y avoir renoncé durant plusieurs années. A l'avenir, les versements aux actionnaires devraient se situer à un montant identique, au minimum, avait promis Dufry. En mai, le groupe a entamé un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 400 millions de francs suisses et qui doit s'achever après 21 mois.

COURS DE L'ACTION: la nominative Dufry est à la peine depuis le début de l'année, celle-ci ayant perdu pas moins de 20% de sa valeur, alors que l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) n'a lâche que 1%.

jl/an/vj