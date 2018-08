Zurich (awp) - Le spécialiste bâlois du commerce de détail dans les aéroports et gares, entre autres, dévoile vendredi 3 août sa performance semestrielle. Au total, sept analystes ont livré leurs attentes à AWP.

S1 2018E (en mio. francs suisses) cons. AWP S1 2017A Chiffre d'affaires 4'075 3'821 Bénéfice brut 2'450 2'275 Ebitda 467,0 411,2 Bénéfice net* 16,5 -24,9 * après minoritaires

FOCUS: les analystes tablent sur une poursuite de la croissance annuelle des revenus de Dufry, même si les ventes du 2e trimestre devraient s'afficher en repli au regard des trois mois précédents. Le phénomène s'explique essentiellement par le fait que les fêtes de Pâques sont intervenues cette année durant le 1er trimestre.

Sur l'ensemble des six premiers mois de l'année, la hausse du chiffre d'affaires devrait correspondre aux objectifs visés par la multinationale rhénane. Des améliorations sont également attendues au niveau du bénéfice brut et de l'Ebitda, à la faveur des premiers effets du programme d'efficience mis en place par Dufry.

OBJECTIFS: en matière d'objectifs, Dufry reste traditionnellement vague. L'entreprise vise une croissance organique de ses ventes entre 5 et 7%, alors que la marge Ebitda devrait se fixer à environ 13% cette année. Du côté du bénéfice brut, la marge devrait progresser de près de 50 points de base, avait déclaré en mars dernier le directeur général de Dufry, Julian Diaz.

POUR MEMOIRE: au premier trimestre, Dufry a certes vu ses revenus et son Ebitda augmenter, mais le groupe a essuyé une perte en raison des charges liées à l'acquisition de WDF. La croissance s'est maintenue en avril.

A fin mai, Dufry a renforcé sa présence dans les navires de croisières, à la faveur de nouveaux contrats signés avec les sociétés Hollande America Line, Carnival et Norwegian Cruise Line.

Selon les documents présentés lors de la journée des investisseurs à fin mai, le programme d'efficience BOM est en bonne voie et Dufry entend poursuivre sa politique en matière de versements de dividendes. L'entreprise entrevoit un important potentiel sur le marché asiatique, fortement fragmenté. Mais l'Europe demeure le coeur de sa cible.

COURS DE L'ACTION: la nominative Dufry est à la peine depuis un certain temps, souffrant des incertitudes entourant la santé financière du conglomérat chinois HNA, actionnaire de référence du groupe bâlois. Alors que le titre s'échangeait il y a environ un an à 160 francs suisses, il ne vaut actuellement plus que 132,60 francs suisses. Depuis le début de l'année, il a perdu pas moins de 8% de sa valeur.

