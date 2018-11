Dufry : Oddo confirme son conseil après les résultats

05/11/2018 | 10:18

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 150 CHF après l'annonce des résultats.



' Les résultats sont globalement en ligne avec les attentes (un peu au-dessus sur l'EBITDA) ' indique Oddo.



Les revenus 9 mois ressortent à 6,56 MdCHF, en hausse de 4,6% sur un an. Les attentes d'Oddo étaient de 6,57 MdCHF et celles du consensus de 6,55 MdCHF. L'EBITDA groupe a progressé de 8,5% à 806,5 MCHF supérieur de 0,8% aux estimations d'Oddo et de 1,3% aux prévisions du consensus.



Les guidances ont été révisés à la baisse comme attendu. La croissance organique 2018e est attendue entre 2% et 3% (vs. Oddo BHFe à 3.5%). La marge d'EBITDAv est attendue entre 12.0% et 12.3% (contre l'estimation d'Oddo à 12.2%). le cash-flow libre est confirmé dans une fourchette comprise entre 350 MCHF et 400 MCHF.



