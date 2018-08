Dufry : Oddo reste à l'achat, ajuste son objectif de cours

06/08/2018 | 12:45

L'analyste Oddo BHF annonce ce matin maintenir sa recommandation Achat sur le titre Dufry, après la publication par le groupe de résultats au deuxième trimestre 'en ligne avec les attentes'.



Retenant notamment que le chiffre d'affaires publiés a été supérieur au consensus, malgré une croissance organique inférieure aux attentes (4,2%, contre 5,2%e pour Oddo), l'analyste estime que 'le business model reste solide, il profite à la fois d'un contexte global porteur (croissance des trafics aériens dans le monde) et de sa dynamique interne (désendettement, progression de la profitabilité, retour à des croissances organiques positives...)'.



'Lors de la conférence téléphonique, le ton du management était un peu plus prudent ; d'abord sur le ralentissement en Espagne qui devrait perdurer au moins sur le T3 ainsi que sur les effets de changes qui devraient encore impacter les ventes en Amérique du Sud', précise néanmoins Oddo BHF.



Le broker ajuste ainsi son objectif de cours, qui passe de 165 francs suisses à 155 francs suisses.





