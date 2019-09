Dufry AG : Oddo confirme son opinion

18/09/2019 | 14:45

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 132 CHF suite à un roadshow avec le management à Paris. ' Nous sommes convaincus de la pertinence de la stratégie actuelle du groupe (digitalisation, efficience opérationnelle, investissement dans les nouvelles concessions) malgré des difficultés sur quelques marchés '.



Le bureau d'analyses estime que la direction a indiqué un message globalement rassurant sur les perspectives long terme. L'objectif de croissance organique entre 3.5%%-4.0% est confirmé sur le long terme.



Oddo indique que l'Espagne et l'Amériques du Nord sont deux marchés à scruter. ' Le management semble confiant sur un possible redressement sur plus long terme (à partir de fin 2020 selon nous) sur ces deux marchés '.



' Les pressions sur les marges devraient perdurer. Les initiatives d'efficience opérationnelle au niveau de la marge brute devrait compenser l'inflation des coûts de concessions. La marge d'EBIT est attendue en croissance flat sur les quelques exercices à venir ' explique le bureau d'analyses.



' En termes de stratégie, deux sujets sont mis en avant. L'investissement dans le digital, qui constitue une des principales évolutions du secteur du travel retail (Dufry est très avancé sur ce point) et le M&A (avec une enveloppe d'environ 800 MCHF-900 MCHF) où le groupe se montre particulièrement intéressé par un renforcement de ses parts de marché en Asie (un des marchés les plus dynamiques au monde en termes de trafics aériens) ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.