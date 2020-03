Dufry a accru ses revenus l'an passé, mais 2020 s'annonce mal

Zurich (awp) - Si Dufry a pu accroître ses revenus l'an passé, les premiers chiffres de l'exercice en cours laissent déjà apparaître l'impact de la pandémie du nouveau coronavirus. Dans ses prévisions, l'exploitant bâlois de commerce hors taxe, fortement dépendant de l'industrie des voyages et du transport aérien, évoque un vague repli à un chiffre de ses ventes.

L'an passé, Dufry a dégagé un chiffre d'affaires de 8,85 milliards de francs suisses, en hausse de 1,9% sur douze mois, a indiqué jeudi l'entreprise établie à Bâle. La croissance organique, soit hors acquisitions, s'est inscrite à 3%, après avoir atteint 2,9% en neuf mois l'an passé. Sur le seul dernier trimestre cette dynamique s'est accélérée avec une expansion de 3,1%.

A surface de vente comparable, le chiffre d'affaires annuel a crû de 0,6%, alors que les nouvelles concessions ont contribué à la progression des revenus à hauteur de 2,4%. Les effets de change ont pesé à hauteur de 1,2%, reflet de l'appréciation du dollar ainsi que de l'affaiblissement de l'euro et de la livre britannique. Le bénéfice brut a crû de 2,4% à 5,32 milliards de francs suisses.

Dufry indique cependant dans son communiqué avoir adopté sur l'exercice sous revue la norme comptable IFRS16, opération qui s'est notamment traduite par des changements au niveau de la comptabilisation des contrats de prêts. De ce fait, les autres indicateurs en matière de rentabilité ne sont que difficilement comparables avec ceux de l'exercice précédent.

Dans le rouge après minoritaires

Le résultat d'exploitation s'est pour sa part hissé à 432,8 millions de francs suisses, contre 369,2 millions en 2018. Le bénéfice opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté a atteint 767,7 millions, la marge correspondante se fixant à 8,7%. Le bénéfice ajusté s'est monté à 349,3 millions de francs suisses.

Quant au bénéfice net publié, il s'est fortement contracté, chutant de 135,4 à 30,1 millions de francs suisses. Le résultat net après minoritaires s'est quant à lui inscrit dans le rouge, la perte se montant à 26,5 millions de francs suisses.

En dépit de ce repli, le conseil d'administration entend proposer à la prochaine assemblée générale un dividende inchangé de 4 francs suisses par action au titre de l'exercice sous revue.

La performance de Dufry s'est révélée légèrement inférieure aux attentes des analystes. Sondés par AWP, ces derniers avaient en moyenne anticipé un chiffre d'affaires de 8,86 milliards de francs suisses, un bénéfice brut de 5,33 milliards et un dividende de 4,18 francs suisses.

Toujours à la peine en Amérique latine

Dans le détail des régions, toutes ont présenté une croissance des revenus, à l'exception de l'Amérique latine, dont les ventes ont une nouvelle fois fléchi en termes organiques de 6,3%. Dans cette zone, l'ex-groupe Weitnauer a tout particulièrement souffert de la dépréciation du réal brésilien et du peso argentin.

L'évolution s'est révélée nettement plus favorable en Europe et en Afrique, la plus importante pour Dufry en termes de ventes. Le chiffre d'affaires y a affiché une croissance organique de 5,6% à 3,85 milliards de francs suisses. En Amérique du Nord, elle s'est fixée à 2,1% à un montant de 1,47 milliard.

Evoquant l'épidémie liée au nouveau coronavirus, Dufry précise que ses activités ont souffert en particulier dans les points de vente exposés à la clientèle asiatique ainsi que dans les régions directement touchées par la propagation du virus. Si les affaires avaient encore enregistré une accélération en janvier, celle-ci a été stoppée net le mois suivant, les ventes ayant chuté de 7,3% en termes organiques.

Alors que la région Europe et Afrique a présenté une performance légèrement négative, la zone Asie-Pacifique et Moyen-Orient, laquelle a présenté une vive expansion l'an dernier, a vu ses ventes dégringoler d'un taux de pourcentage à deux chiffres.

Action chahutée

Entre le début de l'année et le 8 mars dernier, le chiffre d'affaires du groupe s'est tassé de 3,8%, après avoir subi une contraction de 2,3% au cours des deux premiers mois de l'année.

Le groupe note avoir pris diverses mesures à l'échelle mondiale, notamment en vue de réduire les coûts et d'assurer la génération de liquidités. Dufry, qui comptait à fin 2019 plus de 31'000 salariés dans le monde, a notamment réduit ses effectifs ainsi que certaines dépenses et renégocié des contrats de bail.

Cette année, Dufry escompte réaliser des économies de 60 millions de francs suisses au niveau de son résultat d'exploitation ajusté. Devraient s'y ajouter près de 40 millions au titre des mesures mises en oeuvre en matière de génération de liquidités et d'investissements.

Pour l'heure, le détaillant rhénan juge difficile d'estimer l'impact de la pandémie sur l'ensemble de l'exercice en cours. De ce fait, Dufry se montre plutôt vague dans ses anticipations pour l'exercice en cours. Pour autant que la situation se stabilise au 2e semestre, l'entreprise bâloise table sur un recul de ses revenus à un chiffre en pourcent en termes organiques.

Dans le contexte des inquiétudes qu'ont suscité les nouvelles mesures prises pour endiguer la pandémie liée au coronavirus, l'action Dufry a particulièrement souffert. A l'approche de la mi-journée, l'action du spécialiste des magasins hors taxe dégringolait à la Bourse suisse, lâchant plus de 18% à 37,96 francs suisses. Dans le même temps, l'indice de référence SPI chutait de 5,25%.

vj/al/ck